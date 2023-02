Grève du 7 février : transports, écoles... Ce qui vous attend mardi

Le trafic sera en particulier "fortement perturbé" pour les trains, TGV comme TER, ainsi que dans les métros et RER, bien que les prévisions montrent une situation un peu moins tendue que lors de la précédente journée d'action, le 31 janvier. La SNCF recommande aux voyageurs de vérifier la circulation de leur train à partir de lundi 17h.

Sur les grandes lignes, la SNCF prévoit un TGV sur deux en moyenne (c'était un sur trois mardi 31 janvier) : deux TGV sur cinq sur l'axe Nord, un sur deux dans l'Est, un sur trois sur l'arc Atlantique et deux sur cinq pour le Sud-Est, de province à province et les Ouigo. Lors de la dernière journée de grève, les prévisions s'étaient révélées conformes à la réalité. Mardi, pour les TER, trois trains sur 10 sont attendus. Du côté des Transiliens, ce sera deux sur trois en moyenne. Sur les RER A et B, ce sera un sur deux. Ce sera un sur trois pour le RER C, un sur six pour le RER D, deux sur cinq pour le RER E. À l'international, la situation variera : trois Eurostar sur quatre rouleront, un Lyria sur deux, et les Thalys seront "légèrement perturbés". Quant aux autres liaisons internationales, un train sur trois en moyenne sera au départ.

La CGT Cheminots et SUD Rail maintiennent leur appel à débrayer aussi le mercredi 8 février. En revanche, la décision n'est pas prise pour le samedi 11, jour de départ des vacances d'hiver pour les familles de la zone B.