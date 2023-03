Grève du 7 mars : pourquoi les chauffeurs routiers entrent en piste

Cette fois, ils ont donc décidé de se mobiliser dès le début de leur semaine de travail. D'autant que les chauffeurs sont pleinement concernés par la réforme. Si le texte gouvernemental est voté, ils devront travailler deux années supplémentaires, malgré le congé de fin d'activité (CFA) dont ils bénéficient. Ce dispositif leur permet de partir cinq ans avant l'âge légal, si 26 années d'activité ont été complétées. Soit à 57 ans à ce jour, mais à 59 ans en cas d'entrée en vigueur de la réforme.

"Ce dispositif a été créé en raison de la pénibilité du métier", insiste Khalid Oughzif. "Nous sommes sur une profession à durée de travail dérogatoire : 52 heures par semaine, plus de 200 par mois. Les nuits sont passées dans des véhicules, sur des parkings...", poursuit le syndicaliste, pour qui travailler deux années de plus n'est pas envisageable. "Où sont les normes préconisées par la Sécurité routière ?", demande-t-il. "Avec le vieillissement, les gestes et la réactivité sont plus lents. À plus de 55 ans, il y a davantage de risques de faire un malaise cardiaque. Et au volant d'un véhicule de plus de 40 tonnes, imaginez les conséquences."

Autre point d'inquiétude : le maintien, ou non, du CFA. S'il ne s'agit pas d'un régime spécial - dont la suppression de cinq d'entre eux a été votée par le Sénat - les acteurs restent vigilants sur la volonté du gouvernement. "Verbalement, le ministre des Transports nous assure que ce dispositif sera pérennisé", indique Patrice Clos. Pour le financer, tout le monde met la main à la poche : le salarié et l'entreprise via des cotisations, et l'État. "Si l'État diminue sa part, il y aura un problème sur la pérennisation", avertit le secrétaire général. "Mais j'ai encore eu Clément Beaune au téléphone dimanche soir", qui a réaffirmé sa volonté de maintenir ce dispositif.