Énergie, transports, écoles... À quoi va ressembler votre journée du 7 mars ?

Tout laisse à croire que les perturbations dans les établissements scolaires seront très marquées. Les sept principaux syndicats enseignants appellent en effet à "fermer totalement les écoles, collèges, lycées et services" le 7 mars. Outre la réforme des retraites, le monde enseignant s'oppose au gouvernement sur la question salariale, qui vient aiguiser les tensions. Le Snuipp-FSU, premier syndicat du premier degré, attendra lundi pour donner ses prévisions de grévistes : elles concerneront les écoles maternelles et élémentaires. Il ne faudra toutefois pas espérer des chiffres pour les collèges ou les lycées puisque dans le second degré, les professeurs ne sont pas obligés de se déclarer grévistes 48 heures avant un mouvement social.

La mobilisation des jeunes est également possible, avec des blocages sporadiques par des lycéens attendus. Il en va de même pour les facs, bien qu'elles se soient jusqu'à présent assez peu engagées. "Bloquez tout ce que vous pouvez" à partir du 7 mars, lançait au cours des derniers jours le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon. Notons que les organisations étudiantes et lycéennes souhaitent "durcir le mouvement" et prévoient une journée de mobilisation de la jeunesse deux jours plus tard, le 9 mars.