Réforme des retraites : comment s'organisent les manifestants des cortèges "sauvages"

Les appels naissent dans de petits groupes confidentiels. Des affiches à l'esthétique léchée et vindicative, dont les auteurs sont difficilement identifiables, sont créées. Les rendez-vous sont ensuite relayés sur des chaînes publiques et par des collectifs déjà bien implantés, souvent proches de la mouvance d'extrême gauche, parfois même des réseaux black block. Samedi, par exemple, un visuel montrant Emmanuel Macron devant un arrière-plan en flamme était devenu viral, juste avant l'interdiction de rassemblement place de la Concorde, à Paris.

C'est aussi sur cette messagerie qu'au fil des événements, les internautes donnent des indications. "Rue Rivoli", lit-on sobrement sur une chaîne. "La police arrive, besoin de renforts", prévient-on plus tard sur une autre. Et entre chaque action coup de poing, des messages sont partagés par dizaines. Prises de parole des membres du gouvernement, "riot porn" et dénonciations des violences policières, les échanges agrègent les colères et mobilisent les jeunes "déters", comme le veut le slogan.