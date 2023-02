Réforme des retraites : les syndicats misent tout sur le samedi 11 février

Des chiffres en baisse, mais une hostilité toujours aussi forte à la réforme des retraites. Ce samedi 11 février, l'intersyndicale appelle une nouvelle fois les Français à défiler dans la rue pour exprimer leur mécontentement à l'égard du projet de loi du gouvernement. Une deuxième manifestation cette semaine, la première organisée un samedi à leur initiative depuis le début du mouvement, sur laquelle misent beaucoup les syndicats.

Elle doit notamment permettre d'accentuer la pression sur l'exécutif et les députés, qui ont entamé les travaux dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Car mardi 7 février, la troisième mobilisation a été la moins suivie. D'après les organisateurs, "près de deux millions" de manifestants sont descendus dans les rues. Ils étaient, selon la même source, 2,8 millions le 31 janvier, et "plus de deux millions" le 19 janvier.