Réforme des retraites : les BRAV-M, des brigades de policiers à moto sous le feu des critiques

Les BRAV-M ont en effet été créées en 2019, à l'heure où le pays vivait au rythme des cortèges hebdomadaires des Gilets jaunes. Leur première sortie ? Le 23 mars 2019, lors de l’acte 19. C'est Didier Lallement, à l'époque préfet de police de Paris, qui avait mis sur pied ces brigades. Objectif ? "Disperser les regroupements, selon un emploi de la force gradué et proportionné, et de procéder à un maximum d’interpellations", selon la préfecture.

Non permanentes, ces unités sont constituées à chaque fois que nécessaire. Elles comprennent au total 180 motos et 360 policiers spécialisés. Chaque unité comprend 18 motos et 36 policiers. Elles sont facilement reconnaissables : ses membres sont casqués, cagoulés et habillés en noir. Et surtout, ils fonctionnent par binôme : un pilote motocycliste et un policier qui ne peut intervenir qu'en tant que piéton. Tout sauf un hasard.