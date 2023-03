"Re-politiser la jeunesse va très probablement passer par eux" : les influenceurs montent au créneau dans le débat sur les retraites

La multiplication de ces prises de positions peut-elle expliquer en partie la très forte mobilisation des jeunes dans les cortèges lors des manifestations ?

Pascal Lardellier : Les influenceurs touchent un public important, qui est jeune. Et les politiques suivent cela avec beaucoup d'attention, mais aussi d'appréhension. On sait que les jeunes se mobilisent très vite. Les influenceurs entretiennent des liens très étroits avec leur communauté. Quand votre idole vous demande de défendre une cause, en l'occurrence l'âge de départ à la retraite, et vous dit indirectement ou directement d'aller gonfler les rangs des manifestants, on peut imaginer aisément qu'un certain nombre d'entre eux vont y répondre. Et cela peut avoir des conséquences politiques.

Dans la nouvelle génération, bon nombre d'entre eux s'informent presque exclusivement via les influenceurs et non par le biais des médias traditionnels. Il n'y a pas d'analyse ou de décryptage qui accompagnent la publication. De ce fait, beaucoup de jeunes prennent ces informations pour argent comptant, sans pour autant aller vérifier afin de se forger leur propre opinion. Aujourd'hui, les influenceurs ont aussi une responsabilité et ça, pour le coup, c'est aussi assez inédit pour eux.