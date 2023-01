Retraite : l'espérance de vie en bonne santé, c'est quoi ?

D'après la Drees, cette espérance a bien augmenté d'un an et cinq mois pour les femmes entre 2008 et 2020 et d'un an et huit mois pour les hommes. Ce qui fait concrètement qu'une femme peut espérer vivre en bonne santé jusqu'à 65,9 ans et un homme jusqu'à 64,4 ans. Toutefois, ce critère, très souvent utilisé par les opposants à un report de l'âge de la retraite, n'est pas le plus pertinent. L'indicateur qu'il est plus judicieux d'observer est celui de l'espérance de vie sans incapacité à 65 ans. Autrement dit, il s'agit du nombre d'années que l'on peut encore espérer vivre en étant en forme, une fois que l'on a atteint l'âge de la retraite.

Les dernières données de la Drees, datées de 2020, montrent, là aussi, une augmentation. Une femme de 65 ans peut espérer vivre 12,1 ans sans incapacité et un homme 10,6 ans, soit environ deux ans et 1 mois de plus pour les femmes et 1 an et 11 mois de plus pour les hommes qu'il y a une quinzaine d'années, ce qui place la France légèrement au-dessus (+ 5 mois) de la moyenne européenne.