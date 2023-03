Réforme des retraites : l'intersyndicale appelle à une nouvelle mobilisation le 6 avril

Rendez-vous est pris. Alors que "plus de deux millions" de Français ont battu le pavé, mardi 28 mars, selon la CGT, contre environ 740.000 personnes selon le décompte du ministère de l'Intérieur, des chiffres en recul par rapport au 23 mars dernier, les syndicats entendent poursuivre la lutte. Ils ont d'ores et déjà fixé la date de la 11e journée de "grève et de manifestations" contre la très contestée réforme des retraites. Celle-ci aura lieu le jeudi 6 avril dans l'ensemble de l'Hexagone.

L'intersyndicale "appelle à des rassemblements syndicaux de proximité définis localement et à une nouvelle grande journée de grève et de manifestations le jeudi 6 avril partout dans le pays", a-t-elle fait savoir dans un communiqué, lu par les deux co-délégués de Solidaires, Simon Duteil et Murielle Guilbert. "Après deux mois d'un mouvement social exemplaire et inédit depuis 50 ans, très largement soutenu par la population, et un parcours parlementaire chaotique, l'absence de réponse de l'exécutif conduit à une situation de tensions dans le pays qui nous inquiète très fortement", ont affirmé les syndicats.