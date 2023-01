Retraites : Philippe Martinez et la CGT veulent maintenir le gouvernement sous pression

Dans les rangs de la CGT, on entend aussi lutter contre une forme de fatalisme, qui reviendrait à penser que malgré la contestation, la réforme serait d'ores et déjà actée. Que soit avec ou sans recours au fameux article 49.3. "Il y a un besoin de montrer que l'avenir n'est pas écrit et que cela dépendra de la mobilisation", reconnaît Philippe Martinez. "Depuis la mobilisation du 19, la confiance augmente", souligne-t-il. "Quand on voit les images, y compris dans des villes moyennes, on constate que davantage de personnes estiment qu'il est possible de stopper cette réforme." Optimiste, il n'hésite pas à évoquer le souvenir de succès passés, avec des "mobilisations qui ont permis d'empêcher [...] soit de voter une loi, soit de ne pas appliquer une loi". Il pense là au CPE (Contrat première embauche), qui "avait été voté et n'a finalement pas été appliqué".

Le responsable syndical attend le 31 janvier avec impatience, et "espère faire encore plus fort" que le 19. Il compte aussi sur le soutien des parlementaires, évoque des "échanges" avec LFI ou la Nupes et suivra logiquement l'examen officiel du texte sur les retraites. "Ce qu'il faut, c'est que l'ensemble des propositions qui émanent des organisations syndicales soient relayées dans l'enceinte de l'Assemblée nationale", estime Philippe Martinez.