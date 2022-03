Réforme des retraites : les plus de 75 ans seront-ils un million de plus en 2027 ?

Notons que le nombre de Français de plus de 75 ans évolue de manière continue puisqu'ils n'étaient "que" 3,7 millions en 1990. Entre 2017 et 2022, lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, les plus de 75 ans sont passés de 6,1 à 6,7 millions. Ces évolutions nécessitent chaque fois d'être rapportées à la croissance de la population globale. Après quelques calculs, on constate que si les plus de 75 ans représentaient 9,1% des Français en 2017, ils devraient être selon l'Insee 11,6% en 2027.