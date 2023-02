Réforme des retraites : les livreurs des plateformes appelés à faire grève le 7 mars

La "France à l'arrêt" se précise. Et s'étend même au-delà de la question de l'âge de départ à la retraite. La CGT Transports a appelé ce vendredi les livreurs des plateformes à rejoindre la grève du 7 mars, date à laquelle les syndicats veulent passer la seconde dans la contestation. "Face à des propos déconnectés de toute réalité, la CGT Transports appelle les livreurs à s'organiser pour décider de leurs revendications afin de les faire aboutir, et à se mobiliser à partir du 7 mars prochain, par l'arrêt de travail et la manifestation", écrit dans un communiqué le syndicat, deuxième chez les livreurs.