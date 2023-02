Réforme des retraites : les policiers municipaux en grève pour 24 heures à Strasbourg

À Strasbourg, les policiers municipaux estiment qu'ils sont les "grands oubliés" de la réforme des retraites. En conséquence, et pour porter leur voix, ils ont débuté ce samedi une grève de 24 heures pour manifester leur opposition au projet défendu par le gouvernement. L'intersyndicale CFDT–CFTC-CGT–FO–UNSA souligne dans un communiqué que "la pénibilité, liée notamment au travail en équipes et en horaires décalés, de jour comme de nuit, use prématurément" les agents. "Plutôt que de réduire l'âge de départ à la retraite pour ces fonctionnaires, le gouvernement veut le rallonger de deux ans ! Trop c'est trop !", dénonce le texte.