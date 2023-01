Réforme des retraites : on a passé au crible les slogans des manifestants du 19 janvier

Si le constat n’est pas faux, il doit être nuancé, estiment les chercheurs Ulysse Lojkine et Michael Zemmour. "Le chiffre dit littéralement que si ‘une personne passe chaque année de sa vie parmi les 5% les plus modestes de sa classe d’âge, sa mortalité à chaque âge est beaucoup plus élevée que la moyenne, et son risque de décès avant 62 ans est de 25%’", avancent-ils dans un billet de blog d'Alternatives Économiques. Or, il parait difficile de connaitre le nombre exact de personnes passant toute leur vie dans cette tranche des 5% les plus modestes. Il faut ajouter à cela que "ceux qui meurent avant 62 ans sont déjà, pour la moitié d’entre eux, morts avant 55 ans. Autrement dit bien avant la retraite à toute époque".

Pour les chercheurs, d’autres indicateurs sont plus parlants pour évoquer ces inégalités sociales face à la retraite. Comme le fait que 13 ans d’espérance de vie séparent les plus riches des plus pauvres, un chiffre relevé par l’Observatoire des inégalités en 2020 et que nous avions vérifié ici.