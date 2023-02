Réforme des retraites : les syndicats de la SNCF appellent à une grève reconductible à partir du 7 mars

Vendredi, l'Unsa a appelé à "reconduire le mouvement après le 7 mars", dans un communiqué. Le deuxième syndicat de la SNCF "analysera dès le 7 mars et chaque jour le taux de grévistes à la SNCF (...), mais également au niveau interprofessionnel, pour décider des suites à donner à ce mouvement", a-t-il indiqué.

Quant à la CFDT, elle a dévoilé les résultats d'une consultation lancée au cours du week-end auprès de ses adhérents. "Plus de 80% sont favorables à une grève reconductible", a-t-elle révélé lundi. Jeudi, la CGT-Cheminots doit se réunir avec les autres fédérations professionnelles de la CGT actives dans le mouvement (chimie, énergie, ports et docks) pour préparer la journée "France à l'arrêt" du 7 mars et des jours suivants.