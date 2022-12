Réforme des retraites : les syndicats veulent lancer la contestation sociale en janvier

La présentation détaillée de la réforme des retraites par Elisabeth Borne est attendue le 15 décembre, mais c'est en janvier que le projet de loi est attendu à l'Assemblée. Un calendrier que les syndicats ont bien en tête, et sur lequel ils comptent se calquer pour manifester leur vive opposition. S'il n'est pas rare que des mouvements sociaux soient menés en ordre dispersé, ce n'est cette fois pas le cas : CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires et FSU ont mis en garde le gouvernement et tablent sur une "première date de mobilisation unitaire" courant janvier si la majorité reste "arc-boutée sur son projet". Un passage à l'action se prépare donc, selon toute vraisemblance, à partir de la deuxième quinzaine de janvier.

"Il est très rare que les syndicats fassent tous le même constat et répètent que c'est inadmissible", fait remarquer au JDD Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Cette unité "devrait faire réfléchir le gouvernement", selon lui, "mais non !" Il déplore ainsi la position inflexible d'Emmanuel Macron, qui fait preuve à ses yeux d'une "une obsession dogmatique" et veut "prouver qu'il tient bon sur une réforme emblématique". Les discussions entamées à l'initiative du gouvernement n'ont pas permis d'amadouer les syndicats, qui ressortent déçus et frustrés de ces entrevues. Ils y voient avant tout des manœuvres de "communication" et regrettent la position d'un gouvernement en apparence peu enclin aux concessions.