Réforme des retraites : des grèves dès janvier ?

"La jeunesse, déjà fortement touchée par la précarité, serait fortement impactée par ce projet", a justifié ce texte publié à l'issue d'une réunion au siège de la FSU aux Lilas, près de Paris et également signé par cinq mouvements étudiants (Unef, Fage) et lycéens (VL, Fidl, MNL).

La réforme devrait être présentée autour du 15 décembre. La Première ministre Elisabeth Borne a redit la semaine dernière son intention de repousser l'âge de départ, au motif d'assurer l'équilibre du système. La proposition initiale d'Emmanuel Macron était de repousser progressivement l'âge de départ à 65 ans, mais il s'est dit depuis "ouvert" à un report à 64 ans avec un allongement de la durée de cotisation.

Estimant que "le système par répartition n'est pas en danger" sur le plan financier, les syndicats de salariés et mouvements de jeunesse ont d'ores et déjà prévenu qu'ils se réuniraient à nouveau le jour des annonces et qu'"une première date de mobilisation unitaire avec grèves et manifestations" en janvier serait annoncé si le gouvernement maintenait sa réforme.