Grève du 16 février : mobilisation en baisse à la SNCF et à l'école

S'agissant des transports, là aussi le taux de grévistes est plus faible que lors des précédentes mobilisations. Selon une source syndicale à l'AFP, 14% du personnel à la SNCF est en grève à midi, contre 25% le 7 février, 36,5% le 31 janvier et même 46,3% le 19 janvier. Dans le détail, 36% des conducteurs sont en grève, 20% de contrôleurs ou encore 13,5% d'aiguilleurs, selon ces chiffres provisoires ce jeudi à la mi-journée. Plusieurs sources syndicales ont d'ores et déjà averti sur une possible baisse de la mobilisation, alors que la France entière -excepté l'Ile-de-France et l'Occitanie- est en vacances.