Réforme des retraites : mobilisation en baisse pour la 12e journée de manifestations

Après quasiment trois mois de conflit social et douze journées d'action nationale, le mouvement contre la réforme des retraites semble s'essouffler. Plus d'1,5 million de manifestants ont été revendiqués en France par la CGT ce 13 avril contre 320.000 selon le ministère de l'Intérieur. Il s'agit de la plus faible participation enregistrée depuis le début du mouvement, à la veille d'une décision déterminante du Conseil constitutionnel concernant le texte, adopté le 20 mars dernier par le Parlement.