"Mettre la France à l'arrêt" : grèves, manifestations... ce que les syndicats veulent faire le 7 mars

Une réforme contestée... Mais qui avance peu à peu. Ce lundi, l'Assemblée nationale entame sa deuxième semaine de travaux sur le projet de loi du gouvernement repoussant notamment l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Et ce, en dépit des mobilisations quasi-hebdomadaires dans la rue. Alors les syndicats veulent passer à la vitesse supérieure. Dans un communiqué, les principales organisations hostiles à la réforme des retraites envisagent de durcir le mouvement. Le mardi 7 mars prochain, elles souhaitent "mettre la France à l'arrêt dans tous les secteurs", lancent-elles d'une voix commune.

Pourtant, les manifestations s'accumulent. Ce jeudi 16 février, l'intersyndicale appelle les Français à se mobiliser pour la cinquième fois en un mois. "On défile, on manifeste, on fait grève, parfois deux heures : cela ne bloque pas le pays", indique auprès de TF1info la CFDT Chimie-Énergie Lorraine. Et ne fait pas non plus reculer le gouvernement. Alors le 7 mars doit être "l'occasion de montrer, à l'échelle du pays, cette volonté de refuser cette réforme", martèle sur BFMTV Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT.