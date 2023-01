Réforme des retraites : nouvelle mobilisation ce samedi à Paris, soutenue par la France Insoumise

Jeudi soir, après "la plus grande mobilisation sociale depuis 20 ans", leur chef de file a donné rendez-vous "samedi pour la marche du 21 janvier". Cette manifestation, décidée et annoncée début décembre, "n'est pas ma marche", avait insisté l'ancien candidat à l'élection présidentielle la semaine passée, mais "celle de dix organisations de jeunesse" - dont plusieurs de formations de la gauche unie dans la Nupes. Parmi elles, entre autres, Fidl, Alternative étudiante, La Voix Lycéenne, mais aussi Jeunes Insoumis, Jeunes écologistes, Jeunes Génération·s, NPA (Nouveau Parti Anti-Capitaliste) Jeunes, détaille le site de LFI.

Le cortège doit se lancer à 14h depuis place de la Bastille, dans le XIIe arrondissement de la capitale, mais aucune information n'a été communiqué sur sa trajectoire ensuite. Des bus ont été mis en place pour rallier Paris depuis "de nombreuses villes". Une mobilisation destinée à protester contre "une réforme injuste, brutale et inutile", mais qui se situe plus largement dans le sillage de la "marche contre la vie chère" de LFI en octobre dernier, tandis que "les prix explosent et les profits s’emballent", selon le site de l'évènement.