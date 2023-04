"Reconductible et indéterminé" : nouveau préavis de grève des éboueurs parisiens dès le 13 avril

Le mois dernier, des milliers de tonnes d'ordures occupaient les trottoirs de Paris, avec un record de 10.500 tonnes le 24 mars. Le mouvement avait finalement été suspendu le 29 mars, "faute de grévistes", explique la CGT, et la situation est revenue peu à peu à la normale. Mais cela pourrait ne pas durer. Les personnels de la Direction de la propreté et de l'eau, ainsi que ceux des transports automobiles municipaux, sont appelés à se mobiliser une nouvelle fois dès le 13 avril, et les jours suivants, "pour le retrait de la réforme des retraites Macron/Borne", écrit le syndicat.

"Face à un gouvernement qui refuse d'entendre les revendications syndicales, [...] notre commission exécutive réunie ce jour (lundi 3 avril) a voté le dépôt de ce préavis de grève", poursuit l'organisation désormais dirigée par Sophie Binel. Les salariés souhaitant s'inscrire dans le mouvement social pourront se mettre en grève de "55 minutes, en début ou fin de service", à toute la journée.