Retraites : partir à 64 ou à 67 ans... ce que ça changera

Les personnes salariées qui atteignent l'âge de 64 ans et qui ont accumulé leurs 172 trimestres obtiennent donc une retraite "à taux plein". Les personnes qui ont 64 ans ou plus et qui n'ont pas encore tous leurs trimestres devront poursuivre leur activité jusqu'à atteindre les 172 trimestres.

De même, les personnes qui ont tous leurs trimestres avant leurs 64 ans devront travailler jusqu'à atteindre l'âge légal de départ. Néanmoins, certaines personnes bénéficient d'un régime d'exception et peuvent partir avant 64 ans avec une retraite "à taux plein" malgré tout. Il s'agit des personnes ayant eu des carrières très longues, les invalides ou les handicapées. De même, les personnes qui ont exercé un métier pénible pourront bénéficier d'un départ anticipé à 62 ans.