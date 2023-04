Retraites : "Pas de retrait, pas de JO", la menace qui divise les opposants

Comment faire reculer Emmanuel Macron et le gouvernement sur la réforme des retraites désormais promulguée ? C'est la question que se posent les opposants au report de l'âge légal à 64 ans, et certains d'entre eux veulent employer la manière forte. Depuis la décision du Conseil constitutionnel, vendredi 14 avril, des menaces de perturbation des Jeux olympiques de Paris 2024 circulent sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, le hashtag #PasDeRetraitPasDeJO a fait partie des plus relayés au cours du week-end.

Une image du logo de Paris 2024 devant des poubelles en feu et l'inscription "Pas de retrait, pas de JO" fait le bonheur d'une partie des opposants à la réforme des retraites. Un message par exemple relayé ce lundi matin par Taha Bouhafs, éphémère candidat de La France insoumise aux dernières élections législatives, et largement repris en réponse au dernier tweet de Tony Estanguet, le président du Comité d'organisation des Jeux.