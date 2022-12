Pénibilité : l'usage d'exosquelettes est-il vraiment généralisé chez les déménageurs ?

Si des modèles existent dans certains secteurs d'activités et pourraient être réutilisés pour faciliter les déménagements, Karen Brudy estime que l'on constate surtout "une volonté forte de procéder à une étude". Celle-ci est "portée par la chambre", qui souhaite faire de la pénibilité un sujet majeur pour 2023. Il s'agirait de se pencher sur les "postures liées au déménagement", de sorte que puissent ensuite être adaptés des modèles adaptés d'exosquelettes. Une "grande demande de la profession serait d'embarquer l'INRS" sur un tel projet, nous confie-t-on, l'Institut national de recherche et de sécurité étant la structure "la plus adaptée pour porter ce projet".

À l'heure actuelle, il est donc faux d'affirmer que le métier de déménageur est rendu bien plus simple par l'usage d'exosquelettes. Cela ne signifie pas pour autant qu'il s'agit d'un secteur "réservé aux gros bras" et qui se révélerait particulièrement éprouvant. Du côté de la Chambre syndicale du déménagement, on insiste sur le fait qu'au cours des 20 dernières années, la profession a beaucoup évolué, notamment grâce à "l'utilisation de tout un tas de matériels qui réduisent le port de charge". Des "charriots aux multiples usages, multidirectionnels, parfois spécialisés pour les charges lourdes", mais aussi des "montes-meubles, que l'on peut adosser aux façades d'immeubles".

"Le déménagement, il ne faut pas le voir comme un métier d'une extrême pénibilité", insiste Karen Brudy, ajoutant qu'une série d'accords et d'avancées ont par exemple permis de fixer un cadre réglementaire protecteur. Sur la "réduction du poids de la charge", ou bien encore en fixant un nombre minimum de déménageurs en fonction des volumes et des charges à déplacer. Du mieux est observé, donc, mais certaines parties du corps comme les genoux, les épaules ou le dos restent fortement sollicitées. Celles-là mêmes qui concentrent dans la profession la majorité des accidents du travail ou des maladies professionnelles.