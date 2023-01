Retraites : polémique autour d'un mail du gouvernement à des fonctionnaires pour vanter la réforme

Des syndicats vent debout contre la Direction générale des finances publiques (DGFIP). La CGT, FO et l'Unsa ont dénoncé, vendredi 27 janvier, l'envoi d'un courriel sur l'adresse personnelle de "l'ensemble" des agents publics. Son objet ? La défense du projet contesté de réforme des retraites du gouvernement.

Le courriel de la DGFIP est un message du ministre de la Transformation et de la Fonction publiques Stanislas Guerini aux agents. Il contient un lien vers une vidéo d'environ six minutes où celui-ci présente les mesures présentes dans le texte, en particulier celles qui concernent les fonctionnaires. "Dans la vidéo, Stanislas Guerini s'adresse directement aux agents et explique la réforme comme si elle avait déjà été adoptée telle quelle au Parlement", a témoigné Céline Verzeletti, co-secrétaire générale de l'union fédérale des syndicats de l’État CGT.