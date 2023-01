Réforme des retraites : qui bénéficiera des trimestres de majoration ?

Plus largement, dans sa réforme, le gouvernement prévoit un meilleur accompagnement des aidants familiaux, dont nombreux sont contraints de réduire ou d'interrompre leur activité professionnelle pour s'occuper d'un proche parent ou d'un enfant, avec des conséquences négatives sur leurs droits à la retraite. L'exécutif entend ainsi élargir la validation des trimestres pour ces Français en créant, par exemple, une assurance vieillesse des aidants. Un dispositif qui devrait profiter à 40.000 nouvelles personnes, et notamment celles s'occupant "de personnes extérieures au cercle familial et ceux ne résidant plus au domicile de la personne aidée".