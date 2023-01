Réforme des retraites : cinq choses à savoir sur la pension de 1200 euros garantis

Ce rehaussement à 1200 euros "doit être maintenu dans le temps", "pour que les futurs retraités aient aussi 85% du Smic net de leur année de départ à la retraite", assure le gouvernement dans un dossier de presse sur la réforme. Ainsi, au moment du départ à la retraite, le minimum de pension sera désormais indexé sur le Smic et non plus sur l'inflation, comme cela était le cas actuellement, pour le régime général et le régime des salariés agricoles. En revanche, "par équité avec les autres retraités", une fois que les pensions bénéficiant d'un minimum ont été accordées, elles resteront indexées sur l'inflation, "comme les autres pensions".