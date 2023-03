"Semaine noire dans l'énergie", "pas de trains"... la CGT veut mettre "la France à l'arrêt" le 7 mars

Les représentants des fédérations étaient réunis au siège de la CGT pour galvaniser leurs troupes. Électriciens et gaziers, raffineurs, cheminots, mais aussi dockers, ouvriers du verre et de la céramique, les représentants des fédérations ont appelé ce jeudi 2 mars ces secteurs à "monter d'un cran" dans la mobilisation contre la réforme des retraites et à "mettre la France à l'arrêt" le 7 mars.