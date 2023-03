Depuis le 49.3, les dons aux syndicats "explosent" : "On n'a jamais vu ça !"

Au total, autour de 6000 euros de dons ont été versés à l’organisation depuis le début de la mobilisation. "Cela peut paraître peu, mais vu qu’on n’en reçoit jamais en temps normal, ça nous surprend", dit-il. À quoi va servir cet argent exactement ? "Pour l’instant, on l’encaisse sur un compte spécial. On veille à ce que le don soit utilisé conformément au souhait du donateur, c’est-à-dire pour aider les gens qui perdent en salaires", indique Jean-Michel Rousseau.

Du côté de Force Ouvrière, "une dizaine de milliers d’euros" ont été versés sous forme de dons depuis le début de la mobilisation, indique Patrick Privat, le trésorier général de la confédération. "On a reçu une cinquantaine de chèques. Ce sont des démarches volontaires. Il y a quelques adhérents, mais la majorité des donateurs ne sont pas encartés, insiste-t-il. Nous n’appelons pas à faire des dons. Mais si on en reçoit, on les encaisse et on les utilise à bon escient.". Cet argent sera utilisé, à partir de début avril, afin d’indemniser nos adhérents qui se mobilisent pour faire grève. De quoi compenser, en partie, les pertes de salaires.