"Transformer les rues en décharge publique" : à Paris, les éboueurs lancent leur "acte 2" de la grève

Cette fois, la CGT assure avoir remobilisé ses troupes. "On a travaillé pour ça, on a dû rediscuter avec nos camarades, avec nos collègues dans les ateliers, dans les garages, y compris avec les camarades du privé, et on espère bien avoir un fort taux de grévistes demain [jeudi]", martèle Régis Vieceli. "Il faut que ce soit plus fort que la dernière fois." "L'acte 2 transformera les rues de Paris en décharge publique jusqu'au retrait" du texte, prévient le syndicat dans un communiqué.

Selon la CGT, la réforme des retraites, si elle entrait en vigueur, aurait pour conséquence de reculer de 57 à 59 ans l'âge de départ des éboueurs et des conducteurs de benne employés par la ville de Paris, et de 62 à 64 celui des salariés du privé, alors que "la grande majorité des personnels de la Direction de la propreté et de l'eau a une espérance de vie de 12 à 17 ans de moins que l'ensemble des salariés de France".