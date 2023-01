Et si les ouvriers et les employés prenaient leur retraite à 55 ans ?

Les auteurs de cette note justifient ce projet en mettant en avant qu'il serait "légitime que ceux qui ont été les plus usés par le travail puissent bénéficier plus tôt de leur droit à la retraite" tout en permettant d'éviter de "déséquilibrer financièrement notre système de retraite". Ils soulignent par ailleurs que cela rééquilibrerait un système actuellement considéré comme inégalitaire. Car selon eux, "les cadres profitent de retraites longues alors que les ouvriers et employés n’atteignent, pour beaucoup, pas l’âge de la retraite, ou l’atteignent dans des conditions de santé dégradées."

Citant les chiffres de l'Insee, cette note rappelle effectivement les inégalités qui existent entre les cadres et les ouvriers et les employés. Un homme de 35 ans a par exemple deux fois plus de chances de mourir avant 60 ans s’il est ouvrier que s’il est cadre. Un ouvrier sur deux n’atteint pas 80 ans, contre un cadre sur trois.

De même, les accidents du travail sont quatre fois plus fréquents parmi les employés que parmi les cadres, et sept fois plus élevés parmi les ouvriers que parmi les cadres. Par ailleurs, les séniors des classes populaires sont affectés de façon plus marquée par le chômage que les seniors cadres. Cette réforme permettrait donc de mieux prendre en compte la pénibilité d'un travail, ce que l'actuelle réforme du gouvernement doit encore trancher.