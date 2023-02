Réforme des retraites : une manifestation le samedi, l'assurance d'une mobilisation réussie ?

En première ligne contre la réforme des retraites, les organisations syndicales ont orchestré, en janvier, deux journées de mobilisation contre le texte porté par le gouvernement. Le 19, puis le 31, plus de deux millions de personnes ont défilé dans les rues de tout le pays, selon le décompte des syndicats (et plus d'un million d'après les autorités). Pas de quoi faire reculer l'exécutif, qui martèle que le report de l'âge légal de départ en retraite de 62 à 64 ans demeure "nécessaire". Alors les syndicats poursuivent leur lutte.

Mardi soir, ils ont annoncé deux nouvelles journées de mobilisation. La première interviendra dans moins d'une semaine, le mardi 7 février, et sera suivie par celle du samedi 11. Pour la première fois depuis le début du mouvement, les Français hostiles à la réforme sont appelés à défiler dans les rues un samedi. Et, contrairement aux précédents rounds, ils ne devraient pas voir leur salaire grévé par leur envie de se mobiliser.