Réforme des retraites : vers des grèves reconductibles dès la fin des vacances ?

"En faisant grève, nous avons un vrai pouvoir sur l'économie. En reconduisant la grève, nous élevons au maximum la pression", assure la CGT-Cheminots, qui salue les actions communes déjà menées "avec l'énergie, les ports, la pétrochimie". Face à la crainte des cheminots de se lancer seuls dans un mouvement dur, la CGT répond que "les mêmes débats seront portés dans toutes les branches de la CGT".

"Les cheminots estiment que, si on veut gagner, il faut taper aux moments les plus opportuns, donc à la rentrée, autour du 7 mars", a indiqué Laurent Brun, le secrétaire général de la fédération, dans un entretien aux journaux régionaux du groupe Ebra à paraître ce samedi. Il affirme vouloir "ouvrir le débat sur la grève reconductible à partir du 7 mars, pour passer à un niveau de mobilisation plus intensif", soit juste après les vacances scolaires de la zone C, qui couvre l'Ile-de-France et l'Occitanie.