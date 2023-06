Abandon de poste : la fin des indemnités chômage attaquée devant le Conseil d’État

Continuer à bénéficier de l'assurance-chômage après un abandon de poste. C'est ce que réclament la CGT, FSU, FO et Solidaires, qui ont annoncé lundi avoir déposé un recours devant le Conseil d'Etat. Les syndicats espèrent ainsi annuler le décret, à l'origine de ce dispositif.

Selon ce texte paru mi-avril, un salarié qui abandonne son poste de travail et ne l'a pas repris deux semaines après une mise en demeure est désormais, sauf exceptions, présumé démissionnaire, ce qui le prive de l'assurance chômage. Or, avant ce décret, les salariés qui ne venaient plus travailler sans justification, finissaient en général par être licenciés pour faute par leur employeur. Ils pouvaient alors toucher l'assurance chômage.