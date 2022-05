La retraite à 65 puis 67 ans est-elle vraiment une "exigence de Bruxelles" ?

En négatif, on comprend que le président des Patriotes sous-entend qu'un gouvernement serait entravé par l'influence des instances européennes, quelle que soit sa couleur politique. De gauche, de droite ou de toute autre sensibilité, il serait ainsi forcé et contraint de repousser l'âge de départ à la retraite. Une analyse trompeuse.

Comme Florian Philippot, un certain Jean-Luc Mélenchon a, lui aussi, par le passé soutenu qu'en réformant les retraites, la France se conformait à des demandes émanant de la Commission européenne. Or, comme l'a fait remarquer le collectif d'enseignants en droit Les Surligneurs, "faire porter la responsabilité de la réforme des retraites à la Commission européenne signale une bien mauvaise connaissance du fonctionnement de l’Union". Et pour cause : si "chaque année en juillet, le Conseil de l’Union européenne adopte des recommandations qui contiennent des grandes orientations de politique économique (GOPE)", celles-ci ne "sont pas obligatoires".