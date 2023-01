Réforme des retraites : ces secteurs qui ne comptent pas se démobiliser d'ici au 31 janvier

Pas de répit pour les opposants à la réforme des retraites. Au lendemain d'une première journée d'action, plusieurs branches syndicales ont annoncé leur volonté de poursuivre le mouvement d'ici au 31 janvier, prochain raout social.

Ce sera notamment le cas des cheminots. "Nous travaillons sur l’élévation du niveau de mobilisation chez les cheminots et effectivement, on ira probablement au-delà de ce qui est programmé par les intersyndicales confédérales", a expliqué ce vendredi le secrétaire général de la CGT-Cheminots Laurent Brun. "Il est très probable qu’on fera plus que le 31. Après, est-ce que ce sera avant ou après, ça, c’est ce dont on va discuter cet après-midi", a prévenu le syndicaliste. Suite à une réunion intersyndicale des cheminots, la CGT a indiqué en fin de journée déposer un préavis de grève du 25 janvier au 2 février. Une mobilisation portant sur les retraites mais aussi plus largement sur les salaires, les conditions de travail et la reconnaissance de certains métiers.