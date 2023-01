Retraites : le passage de 60 à 62 ans voté en 2010 a-t-il multiplié le nombre de personnes au RSA ?

La réforme des retraites votée en 2010 a été étudiée par la Drees. En 2016, deux avant que le relèvement progressif à 62 ans de l'âge de départ soit entériné pour l'ensemble des Français, elle a dévoilé une étude remise au Conseil d’orientation des retraites (COR). Il s'agissait de mesurer plus précisément l'impact sur les pensions d’invalidité et les minima sociaux. Le document note que "la réforme de 2010 a pour conséquence une hausse de l’âge effectif du départ à la retraite", mais qu'elle "introduit aussi un risque de bascule de personnes qui auraient été retraitées avant la réforme vers d’autres dispositifs sociaux". Un risque d'autant plus significatif qu'à 60 ans, "près d’une personne sur trois n’est ni en emploi, ni à la retraite". La majorité d’entre elles se trouvent ainsi "en situation d’invalidité ou de chômage", quand "d’autres sont couvertes par un minimum social ou ne touchent aucun revenu personnel".

En ce qui concerne les bénéficiaires du RSA, la Drees a constaté une hausse "des effectifs d’individus âgés de 60 ans entre 2011 et 2012 et celles des effectifs d’allocataires âgés de 61 ans entre 2013 et 2014 d’une part, et entre 2014 et 2015 d’autre part". Ces augmentations sont décrites comme "attendues". L'ensemble des variations observées est condensé dans le tableau qui suit.