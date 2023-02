"Une arme anti-grève" : le télétravail pèse-t-il vraiment sur la mobilisation ?

"On ne cautionne pas du tout cette idée d'arme anti-grève", réagit auprès de l'AFP Jean-Eudes du Mesnil, secrétaire général de la CPME, la confédération des petites et moyennes entreprises. Mais "que ça gêne moins les salariés, c'est une réalité, tant mieux d'ailleurs, on ne va pas s'en plaindre". Côté syndical, on abonde. À Paris, "la multiplication des alternatives de mobilité et le phénomène du télétravail diminuent énormément l'impact d'une grève", reconnait Arole Lamasse, secrétaire général de l'Unsa-RATP, qui concède que face à cette nouvelle donne, les syndicats doivent "adapter (leur) manière de se mobiliser". D'autant que le télétravail "a également une influence sur la participation aux grèves : plus il est possible et répandu dans l'entreprise, plus les salariés vont faire le choix d'y recourir plutôt que de faire grève", analyse auprès du Point le docteur en sciences politiques Tristan Haute.