Macron "certain de perdre" sur les retraites ? Ce que disent les résultats des dernières grandes mobilisations

Les manifestations de 1995 résonnent encore dans la tête des syndicats. Cette année-là, le Premier ministre Alain Juppé présente un "plan de redressement de la Sécurité sociale", avec une exigence sur les retraites : aligner le régime des fonctionnaires et des agents de services publics sur celui du privé. La colère est semblable à celle du 19 janvier 2023 : entre un et deux millions de personnes descendent dans la rue le 12 décembre, avec un soutien majoritaire de l'opinion. Les manifestations s'accompagnent de plusieurs jours de grèves, avec trains et métros paralysés.

Le gouvernement finit par céder. Si le plan d'Alain Juppé entre bien en vigueur, il est amputé de toutes les mesures concernant les retraites, le plus gros point de blocage. De quoi donner des idées aux syndicats 28 ans plus tard ? 1995 est "une bonne référence", admettait début janvier le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, sur BFMTV.