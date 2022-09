Le taux de pauvreté chez les retraités français est-il l'un des plus faibles au monde ?

Pour prendre encore davantage de hauteur, on peut s'intéresser aux éléments fournis par l'OCDE. Il faut néanmoins préciser que la manière de comptabiliser les retraités pauvres varie sensiblement : on recense ici les personnes de plus de 66 ans dont les ressources sont inférieures à 50% du salaire médian (contre 60% pour Eurostat). Quoi qu'il en soit, la France reste parmi les pays où les chiffres sont les plus bas. Dans l'Hexagone, on comptait en 2018 4,4% de plus de 66 ans considérés comme "pauvres", contre 12,3% au Canada, 20% au Japon, 23,1% aux États-Unis ou encore 43,4% en Corée du Sud.

Si la situation des retraités français semble de prime abord plutôt enviable par rapport à celle de nos voisins, donnant ainsi raison à Thomas Porcher, il faut souligner que l'on observe malgré tout de très nombreux séniors pauvres dans notre pays. L'Insee notait l'an passé que la proportion de plus de 65% pauvres était globalement plus faible que dans d'autres catégories de la population, en raison de ménages "souvent plus petits" et d'allocations qui "garantissent le minimum vieillesse". Pour autant, l'institut mettant en avant un "taux de pauvreté de 8,6%". Un chiffre loin d'être anecdotique puisque cela représente 1.067.000 personnes pauvres de plus de 65 ans à l'échelle du territoire.