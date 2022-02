Refus d'indemniser le handicap d'un enfant : la France condamnée par la CEDH

Au terme d'un parcours juridique de plusieurs années, ils ont été déboutés par la justice administrative qui a invoqué notamment des dispositions de la loi Kouchner (dite "anti-arrêt Perruche") votée quelques mois après la naissance de l'enfant des requérants afin de mettre fin à la jurisprudence "Perruche", du nom de Nicolas Perruche, adolescent né gravement handicapé en raison d'une rubéole contractée par sa mère mais non détectée durant la grossesse. Nicolas Perruche avait obtenu en 2000 de la Cour de cassation le droit à être indemnisé, décision qui avait soulevé une vaste polémique et avait conduit deux ans plus tard au vote de la loi Kouchner.