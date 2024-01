Règles, démarches... tout savoir avant de creuser un puits

L'eau est un bien qu'il faut économiser et ne pas gaspiller. Pour alléger sa facture d'eau, certains sont tentés de creuser un puits sur leur terrain, à la manière de nos ancêtres. Voici tout ce qu'il faut savoir avant de se lancer.

Avoir un puits dans son jardin, c'est l'assurance d'avoir de l'eau à disposition à tout moment, et surtout en cas de restriction ou de sécheresse. Cela donne aussi un cachet et du charme supplémentaire à son jardin. Toutefois, construire un puits, c'est se soumettre à des conditions administratives et prendre quelques précautions avant de se lancer dans son aménagement.

Construire un puits : que dit la loi ?

Si vous avez de l'eau à disposition sur votre terrain, il est tout à fait possible de creuser un puits pour capter l'eau pour un usage personnel. Cependant, avant d'entamer les travaux, il faudra déposer quelques documents auprès de la mairie de sa commune, mais aussi auprès d'autres organismes. Une première déclaration doit être envoyée à la mairie par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle sera accompagnée d'un extrait du cadastre ou un plan de localisation de l’ouvrage. Une autre déclaration est à remettre à l'Institut National de l'Environnement Industriel des Risques. Enfin, si l'eau du puits a vocation à être consommée, vous devrez la faire analyser par un laboratoire. Les résultats devront être adressés à la mairie, un mois après la fin de l'analyse.

Choisir le bon emplacement pour construire son puits

Pour éviter tout risque de pollution, le puits doit être installé à plus de 35 mètres de toute installation qui pourrait nuire à la qualité des eaux souterraines. Cela signifie que le puits ne doit pas être à proximité des canalisations d'eaux usées, de la fosse septique et de son drainage, des terres cultivées ou encore stockages d'hydrocarbures, de produits chimiques. Le particulier ne peut pas construire un puits à moins de 200 mètres des décharges et à moins de 50 mètres des parcelles d'élevage.

Les techniques de forage pour creuser un puits

Il existe plusieurs techniques, mais la plus répandue et la plus accessible est le creusement par havage. Elle se prête à la réalisation d'un puits dit de "surface", c'est-à-dire qu’il mesure moins de 8 mètres. Il faudra vous procurer des buses, ce sont des tronçons de canalisation béton. On pose cette première buse à l'endroit choisi pour établir le puits et on creuse ensuite à l'intérieur avec une pelle et une pioche. La buse va s'enfoncer au fur et à mesure que l'on évacue la terre. On viendra ensuite superposer une nouvelle buse à l'aide d'un trépied. Et on recommence l'opération jusqu’à atteindre la profondeur souhaitée. Creuser un puits est complexe, aussi, il est préférable de faire appel à un professionnel afin de s'assurer que les travaux soient parfaitement réalisés.