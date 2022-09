Une rue de Reims portera le nom de la reine d’Angleterre

Aussitôt, cette décision a suscité l'enthousiasme sur les réseaux sociaux : "C'est une très belle initiative de donner son nom à une rue de Reims ! Ce fut une grande Reine que le peuple anglais adorait. Sa petite et douce voix m'a toujours émue. Que son âme soit en paix !", témoigne par exemple Nicole, une Rémoise.

Pour autant, comme l’explique France 3 Grand Est, la reine Elizabeth II ne s’était jamais rendue à Reims. Mais la ville a tout de même un lien particulier avec le Royaume-Uni puisqu’elle est jumelée depuis 1962 avec Canterbury, une ville du sud-est de l'Angleterre célèbre pour sa cathédrale, et qui était un lieu de pèlerinage au Moyen Âge. Ce qu'a tenu à préciser Arnaud Robinet sur Facebook : "En tant que cheffe de l’Église anglicane, la reine avait un lien tout particulier avec Canterbury et son archevêque. Pensée pour notre ville jumelle et à ses habitants", a souligné l'édile.