La France construit-elle "des milliers de mosquées alors qu'elle démolit ses églises" ?

Deuxième religion de France - après le catholicisme - en nombre de fidèles, l'islam comptabilise cependant moins de lieux dédiés que le protestantisme, un culte "en expansion constante". En 2019, celui-ci comptait "plus de 4000 temples", dont plus de la moitié de courant évangélique. Des chiffres deux fois plus élevés que ceux cités plus haut. Et bien en deçà de ceux des églises catholiques. Dans ses états généraux de septembre 2016, la Conférence des Évêques de France recensait plus de 42.500 églises et chapelles paroissiales en France. Soit, vingt fois plus de lieux que pour les musulmans.