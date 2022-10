Quatre questions sur la Commission Sauvé, qui rend son rapport sur les abus sexuels au sein de l'Église

Le 7 novembre 2018, la Conférence des évêques de France (CEF) rassemblée à Lourdes décide de former une commission indépendante pour "faire la lumière sur les abus sexuels sur mineurs dans l'Eglise catholique depuis 1950" et tenter de rétablir la confiance des fidèles, indique le communiqué de presse de l'institution. Des "actions de sensibilisation et de prévention dans tous les lieux d'Église susceptibles de les vivre" sont également prévues.

Aux côtés de la Conférence des religieuses et religieux des instituts et congrégations (Corref), les évêques confient quelques semaines plus tard, le 20 novembre, une lettre de mission à Jean-Marc Sauvé. Énarque et ancien président du Conseil d'État, ce haut-fonctionnaire à la retraite doit constituer cette commission indépendante et transparente destinée à rendre un rapport public sur ses travaux. La Ciase "ne reçoit aucune directive externe", confirme son site.

Les deux institutions commanditaires financent respectivement deux et un tiers de son budget, qui s’élève à hauteur d’environ trois millions d’euros. La première réunion se tient à Paris début février 2019, rassemblant ses 22 membres et une équipe de support.

Lancée sous la pression de l’opinion publique, cette initiative se veut une alternative à la commission d’enquête parlementaire exigée par des sénateurs socialistes, mais qui n’a pas été validée par la majorité du Sénat. Selon un sondage réalisé pour Témoignage chrétien, près de 9 catholiques sur 10 étaient alors favorables à la création de cette commission.