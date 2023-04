Religions : avec 44% de croyants contre 56% en 2011, la foi recule en France

Dans le détail, la tranche des 18-24 ans est celle qui croit le moins en Dieu (36% contre 64% qui n'y croient pas), mais la tranche d'âge juste au-dessus, celle des 25-34 ans, compte 47% de croyants. Puis on retombe à 38% de croyants dans la tranche 35-49 ans. Ils sont 46% dans la tranche 50-64 ans, et 50% chez les 65 ans et plus.

La différence est toutefois minime entre hommes et femmes, à savoir 45% des hommes et 44% des femmes se disent croyants.

La foi varie également selon le revenu puisqu'elle est plus faible à la fois chez les plus aisés (plus de 2500 euros par mois par personne au foyer) avec 40% qui se disent croyants, et chez les plus pauvres (moins de 900 euros par mois par personne au foyer), dont 39% se disent croyants. C'est dans la classe moyenne inférieure (de 1300 à 1900 euros) que la proportion de personnes se disant croyantes est la plus élevée (48%).