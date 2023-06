Navigo : le dédommagement des usagers impactés par les grèves lancé le 5 juillet

"Vingt-neuf branches de lignes de train ont vu, sur au moins une journée, un service inférieur à 33%" soit sous le seuil du service minimum, a indiqué IDFM dans un communiqué. Certaines d'entre-elles ont eu "plus de 20 jours de service inférieur à 33%", ajoute-t-elle.

Le conflit contre la réforme des retraites, qui s'est déroulé entre janvier et début juin, a débouché sur 14 journées de grève interprofessionnelle. Les lignes dont le service a été défaillant pendant les grèves sont toutes exploitées par la SNCF. Il s'agit des RER C, D, E et des lignes Transilien H, J, K, L, N, P et R. Les usagers de la ligne R sur la branche entre Montereau et Melun ont par exemple subi 30 jours sous le seuil du service minimum pendant toute la durée du mouvement social.