Rennes : enquête ouverte après la plainte d'un manifestant qui dit avoir perdu un testicule après un tir de LBD

"J’ai été hospitalisé du 23 au 26 mars et là, je suis de retour à l’hôpital depuis le 2 avril. J’ai une ablation d’un testicule, les médecins ont essayé de le sauver le 23 mars, le jour de ma première opération, et en fait ça s’est infecté derrière et il a fallu amputer", a-t-il déclaré à l'AFP, confirmant une information du journal Ouest-France. Le jeudi 23 mars, la manifestation contre la réforme des retraites avait donné lieu, en marge du cortège de l'intersyndicale, à de très nombreux heurts entre des jeunes militants radicaux et des forces de l'ordre dans le centre-ville de la capitale bretonne.

"Quand j’ai vu les CRS en face de moi à 7/8 mètres, j’ai pris un tir de LBD. J’ai senti direct la douleur, et j’ai essayé de reculer, j’ai fait 10 mètres et je suis tombé sur les 'street médics' et je me suis effondré par terre", a-t-il décrit à l'AFP. "Je suis en colère, parce que je ne comprends pas pourquoi on m’a tiré dessus et j'ai de la tristesse parce que j’ai dû perdre un testicule alors que c’est un droit de manifester", a ajouté le plaignant.