Un SDF hérite de 100.000 euros grâce au travail de deux généalogistes

"On contacte les organismes sociaux, les centres d’action sociale, les associations, pour voir si la personne est prise en charge, si elle est connue. Et on fait une enquête de terrain. On s’est déplacé à Rennes, on a arpenté les rues", a raconté David Audibert au quotidien.

L'étude parvient finalement à retrouver des adresses temporaires. "Des adresses ici et là, dont il se servait comme d’un point de chute pour son courrier. On lui a laissé une carte de visite et une lettre expliquant qu’on le recherchait dans le cadre de la succession de son père". L'idée se révèle la bonne, le quadragénaire se décidant un jour à les appeler. "Il a fallu lui apprendre que son père était mort, il ne le savait pas. Il était très affecté".